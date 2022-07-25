Чунцин, Китай, 25 июля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Сделки на сумму более 240 млрд юаней (около $35,54 млрд) были заключены в рамках 4-й Западно-Китайской международной ярмарки инвестиций и торговли, которая завершилась 24 июля, сообщает агентство Синьхуа.

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В общей сложности на ярмарке, которая проходила в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, было подписано 104 контракта.

Подписанные контракты касались различных областей, включая интеллектуальное производство, новые материалы, экологию и защиту окружающей среды, а также новую энергетику.

В общей сложности в ярмарке приняли участие 1212 предприятий и организаций из 38 стран и регионов мира.