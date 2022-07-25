Лондон, , 06:12 — REGNUM Ещё одну, уже третью, поездку в Киев планирует совершить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед своим окончательным уходом с занимаемой должности. Об этом 24 июля сообщила газета Telegraph.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Джонсон хочет совершить визит в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пояснил анонимный источник газеты, Джонсон чувствует свою ответственность за то, что был одним из самых больших сторонников Зеленского в правительстве Британии.

«Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его (Зеленского — ред.) прикроет», — уточнил собеседник издания.

Напомним, премьер-министр Великобритании Джонсон заявил 7 июля об уходе со своей должности и с поста главы Консервативной партии Великобритании на фоне череды скандалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе телефонного разговора украинский лидер Зеленский с британским премьер-министром Джонсоном обсудили вопросы военного сотрудничества между Киевом и Лондоном.

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