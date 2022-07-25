Челябинск, 25 июля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские задержали ещё одного сбытчика наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Гражданина 1986 года рождения задержали на улице Артиллерийской. При нём нашли 14 свёртков с порошкообразным веществом, а у него дома ещё 13 плюс упаковочный материал.

Теперь ему грозит 20 лет колонии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе поймали нескольких наркосбытчиков. Среди них были и несовершеннолетние.