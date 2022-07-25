Хабаровск, 25 июля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В Хабаровском крае строят 136 многоквартирных жилых домов общей площадью 916,7 тыс. кв. метров. Разработана дорожная карта, в которой отражено увеличение объема жилищного строительства не менее чем на 1 млн кв. метров в год к 2025 году. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о развитии и дальнейших перспективах строительной отрасли, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ilya Plekhanov Стройка

Читайте также: Удмуртия удвоила темпы строительства жилья

В крае определен ряд перспективных территорий под комплексное жилищное строительство. В первую очередь это микрорайон «Ореховая сопка». Увеличение объемов строительства ожидается также за счет механизмов комплексного развития территорий, реализации флагманского проекта «Дальневосточный квартал».

«Для реализации этих масштабных проектов требуются строительные материалы в достаточном количестве. Для этого создан промышленно-строительный кластер. Сейчас в него входят 26 участников», — отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия за полгода выполнила годовой план по строительству жилья на 88%.