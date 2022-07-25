Москва, , 06:04 — REGNUM С одного из крупнейших налогоплательщиков Ленинградской области пытаются взыскать почти 2 млрд рублей. Претензии Минобороны России арбитраж Москвы пока к производству не принял и дату рассмотрения не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Суд Cleper.ru

Исковое заявление от ведомства к АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ведущего свою историю с 30-х годов XX века, зарегистрировано в базе арбитража 22 июля 2022 года. Известна пока лишь сумма иска, но без деталей, — 1 923 976 835,61 рубля.

Судебные споры между сторонами были и ранее. Так, в октябре 2021 года по иску министерства с судостроителей была взыскана небольшая неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами. При этом истец настаивал на взыскании почти 2,3 млн рублей. Суд требование сократил. В основе дела лежал контракт от 2013 года на сервисное обслуживание буксиров.

Напомним, в июле 2022 года «Пелла» также завершила мировым соглашением другой спор со своим кредитором — на сумму свыше 126 млн рублей.