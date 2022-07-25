Якутск, , 06:05 — REGNUM Девять новых возгораний обнаружили на природной территории Якутии за сутки. Их общая площадь составляет почти 4,7 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в оперативном штабе республики.

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Общая площадь лесных пожаров превысила 61 тыс. га. За сутки были ликвидированы семь очагов. Лидеры по количеству возгораний — Алданский, Усть-Майский и Нерюнгринский районы, там насчитывается 26, 13 и 12 пожаров соответственно.

«Всего на тушение лесных пожаров привлечено 578 человек, из них 451 сотрудник парашютно-десантной пожарной службы, 79 сотрудников лесопожарной службы, 25 сотрудников ГПС, 23 добровольца из числа местного населения. Задействовано 28 единиц техники», — также отметили в оперативном штабе региона.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь территории Якутии, пройденная огнём лесных пожаров, в восемь раз меньше, чем в 2021 году. Количество возгораний на природных территориях республики в три раза ниже, сообщал 8 июля глава республики Айсен Николаев.