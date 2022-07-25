Нур-Султан, , 05:54 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Саудовской Аравии с официальным визитом, совершил малый хадж в Мекке. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба президента.

Мекка Region-tyumen.ru

пресс-служба президента Казахстана «24 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама — городе Мекка. Президент был удостоен особой чести — он вошёл внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях».

Отмечается, что предоставленная Токаеву возможность продемонстрировала «глубоко уважительное» отношение властей Саудовской Аравии к главе Казахстана.

Напомним, малое паломничество к мекканской Каабе (умру) в отличие от хаджа можно совершать в любое время года.

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