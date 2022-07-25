Нур-Султан, 25 июля 2022, 05:54 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Саудовской Аравии с официальным визитом, совершил малый хадж в Мекке. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что предоставленная Токаеву возможность продемонстрировала «глубоко уважительное» отношение властей Саудовской Аравии к главе Казахстана.
Напомним, малое паломничество к мекканской Каабе (умру) в отличие от хаджа можно совершать в любое время года.
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