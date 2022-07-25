Благовещенск, , 05:51 — REGNUM Дети в возрасте 6 и 13 лет пострадали в авариях на дорогах столицы Амурской области. Несовершеннолетних госпитализировали с травмами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе отдела ГИБДД МО МВД России по Благовещенску.

Велосипед Bernhard_Staerck

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Одно ДТП произошло 23 июля, шестилетнего велосипедиста во дворе сбил автомобиль Nissan Murano. 24 июля пострадал 13-летний подросток, его велосипед столкнулся с автомобилем Honda Freed.

Всего весной и летом в столице Амурской области в аварии попали уже 24 велосипедиста, в том числе восемь детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Белогорске Амурской области 15-летнюю девушку, которая ехала на велосипеде, сбил автомобиль. Амурчанка погибла на месте происшествия.