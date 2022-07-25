Чанчунь, Китай, , 05:48 — REGNUM 19-я Международная китайская автомобильная выставка в Чанчуне завершилась с объемом сделок более 6,3 млрд юаней (около $933 млн), сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Автомобиль китайского производителя GAC Gagc.com.cn

Выставка проходила в Чанчуне, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, и привлекла около 618 000 посетителей. В общей сложности на выставке было представлено 1330 автомобилей от 155 брендов, и за время мероприятия было продано более 30 000 автомобилей. Среди основных событий выставки были электромобили 18 брендов.

С примерно 310 млн автомобилей, принадлежащих жителям, Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире. В 2021 году розничные продажи автомобилей и сопутствующих товаров составили 9,9% от розничных продаж социальных потребительских товаров в стране.