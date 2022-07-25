Цзинань, Китай, 25 июля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Провинция Шаньдун на востоке Китая сообщила, что ее товарооборот с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) достиг 587,47 млрд юаней (около $87 млрд) в первой половине 2022 года, увеличившись на 22,9% в годовом исчислении, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Song Hongxiao Цзинань

За первые шесть месяцев экспорт вырос на 30,9% в годовом исчислении до 346,13 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 13,1% до 241,34 млрд юаней. За этот период товарооборот Шаньдуна с Южной Кореей, Малайзией и Японией достиг 137,26 млрд юаней, 116,33 млрд юаней и 93,27 млрд юаней соответственно, увеличившись на 10,7%, 70,5% и 7,9% в годовом исчислении. Объем торговли с этими тремя странами составил 59% от общего объема торговли провинции с членами RCEP.

На долю частных предприятий пришлось более 70% торговли Шаньдуна с членами RCEP, общий объем торговли за первые шесть месяцев составил 428,22 млрд юаней, что на 33,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период властями провинции было также выдано около 59 000 сертификатов происхождения в соответствии с RCEP.