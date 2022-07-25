Пекин, , 05:36 — REGNUM Первый лабораторный модуль «Вэньтянь» китайской космической станции «Тяньгун», успешно состыковался с основным модулем станции «Тяньхэ», сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Модуль «Вэньтянь» состыковался с «Тяньхэ» в 3:13 по пекинскому времени 25 июля, после того как он вышел на запланированную орбиту и завершил настройку состояния. По данным Китайского агентства пилотируемых космических полетов CMSA, весь процесс занял примерно 13 часов.

Это первый случай, когда два китайских 20-тонных космических аппарата провели сближение и стыковку на орбите, а также первый раз, когда космическое сближение и стыковка были проведены во время пребывания космонавтов на орбите на космической станции, говорится в сообщении CMSA.

Позже космонавты миссии «Шэньчжоу-14» проникнут в «Вэньтянь», как и планировалось, сообщили в CMSA.