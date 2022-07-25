Тайбэй, , 05:32 — REGNUM Тайвань одобрил 191 инвестиционный проект на материковой части Китая в первой половине этого года, что на 5,91% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но общий объем инвестиций вырос на 19,06% и составил почти $1,8 млрд, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Юань

Провинции Цзянсу и Гуандун, а также город центрального подчинения Шанхай были популярными инвестиционными направлениями на материке, в то время как оптовая и розничная торговля привлекли больше всего инвестиций из Тайваня, за которыми следуют профессиональные, научно-технические услуги и производство механического оборудования, сообщили в департаменте.

За тот же период департамент одобрил 29 инвестиционных проектов с материковой части Китая на острове за первые шесть месяцев, что на 45% больше в годовом исчислении, в то время как объем инвестиций снизился на 36,4% в годовом исчислении до $17,03 млн.

По данным департамента, инвестиции с материковой части Тайваня в основном направлялись в оптовую и розничную торговлю, за которыми следовали промышленность по производству электронных компонентов и банковская отрасль.