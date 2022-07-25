Москва, 25 июля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 6 сентября 2022 года рассмотрит крупные финансовые претензии «Альфа-банка» к группе компаний, связанных с производством и продажей алкоголя. Спор идёт о солидарном взыскании задолженности по кредиту — более 1,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

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Спор начат 13 июля 2022 года. Дело принято к производству судьей Паньковой. Коммерческий банк требует взыскать солидарно с шести компаний — новосибирского АО «Сибирский ликерно-водочный завод», ООО «Парламент продакшн» (Балашиха), АО «Руст Россия», ООО «Браво премиум» (Санкт-Петербург), ЗАО «Руст Инкорпорэйтэд» и АО «Ликеро-водочный завод «Топаз» 1 417 645 479, 46 рубля.

В основе дела лежит кредитное соглашение об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от сентября 2015 года. Ряд ответчиков по нему выступали поручителями.

По делу на сегодня наложен арест в пределах суммы иска как обеспечительные меры.