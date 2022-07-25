Мяоли, , 05:30 — REGNUM На северо-западе Тайваня 25 июля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3. Об этом сообщает сейсмологическая служба острова.

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Эпицентр землетрясения располагался в 20 километрах к юго-востоку от города Мяоли, являющемся административным центром уезда. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5,7 километра.

Отмечается, что подземные толчки также ощущались в соседнем уезде Синьчжу, являющемся местом сосредоточения большинства фабрик по выпуску полупроводников. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи на территории Ирана.

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