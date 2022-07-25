Свободный, Амурская область, , 05:34 — REGNUM Два жителя города Свободный в Амурской области обратились в прокуратуру после нападения на них безнадзорных собак. Надзорное ведомство взыскало с мэрии города в их пользу компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля пресс-службе прокуратуры.

Собака Dineshraj Goomany

Читайте также: В Кузбассе женщина выплатит 100 тысяч рублей за агрессивную собаку

Животные покусали людей на территории города. Один из амурчан, пострадавший от нападения собак, был несовершеннолетним. По мнению прокуратуры, органы местного самоуправления плохо исполняли свои обязанности по решению проблемы безнадзорных животных. Это надзорное ведомство называет причиной нанесения вреда здоровью горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области владелица собаки, покусавшей несовершеннолетнюю, обязана выплатить ей в качестве компенсации морального вреда 100 тыс. рублей. Такое решение принял суд.