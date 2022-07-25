Оттава, , 05:26 — REGNUM С апостольским визитом в Канаду прибыл папа римский Франциск. Об этом 24 июля сообщило агентство ANSA.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Самолёт с понтификом совершил посадку в городе Эдмонтон, главу Римско-католической церкви встретил премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон. В Канаде понтифик планирует посетить несколько городов и встретиться с представителями коренных народов.

Визит папы римского в Канаду был назван «покаянным паломничеством», так как понтифик намерен извиниться за роль Римско-католической церкви в жестоком обращении с детьми коренных народов в школах-интернатах. На территории этих заведений были найдены сотни безымянных детских могил, общественность Канады была шокирована такими новостями и потребовала у властей и церкви, курировавшей дома-интернаты, принести извинения коренным народам за совершённое преступление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Канады выплатят компенсацию в размере $15,5 млрд представителям коренных народов страны за недостаточное финансирование программ по уходу за их детьми.

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