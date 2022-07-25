Благовещенск, 25 июля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Гражданин Узбекистана, подозреваемый в изнасиловании, был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Благовещенска. Мужчина самовольно покинул приморский Уссурийск, хотя находился под подпиской о невыезде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Цитата из видео оперативной съемки Задержание

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Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Он был обнаружен благодаря мобильному терминалу ТМ-5. В отношении мужчины расследуют уголовное дело по статье 131 УК РФ («изнасилование»).

Задержанный передан представителям правоохранительных органов Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в Челябинске в миграционном отделе.