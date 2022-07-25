Токио, , 04:59 — REGNUM Эвакуация была объявлена для людей, проживавшие в районах, прилегающих к вулкану Сакурадзима на юго-западе Японии, в связи с продолжением его вулканической активности. Об этом 25 июля сообщил телеканал NHK.

Извержение вулкана

Извержение вулкана Сакурадзима, расположенного в префектуре Кагосима, произошло вечером 24 июля. Пепел, камни и вулканическая порода разлетались в радиусе 2,5 км от кратера вулкана. Извержения были зафиксированы в 01:45, 04:45 и 06:31 по местному времени (19:45, 22:45 и 00:31 мск). Был объявлен пятый, максимальный, уровень опасности.

Для 33 семей, проживающих в районе вулкана, была объявлена эвакуация, однако часть жителей не захотели уходить. В итоге властям удалось эвакуировать 33 человека из 51.

При канцелярии премьер-министра Японии создали экстренный штаб для оперативного сбора информации в связи с извержением вулкана. Информации о пострадавших нет, специалисты-вулканологи осматривают окрестности вулкана. На настоящий момент эксперты пришли к выводу, что полномасштабного извержения ожидать не следует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за извержения вулкана Сакурадзина в Японии был введён режим повышенной опасности в районах, прилегающих к вулкану.

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