Лондон, , 04:51 — REGNUM Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, уход которого из правительства Бориса Джонсона предшествовал его развалу, в случае избрания на пост премьер-министра планирует предпринять решительные меры по ограничению влияния Китая в стране. Это следует из опубликованного 24 июля в газете The Telegraph программного заявления Сунака.

Риши Сунак Gov.uk

В своём обвинении Китая в том, что он является «крупнейшей долгосрочной угрозой Великобритании, экономической и национальной безопасности мира», Сунак ссылается на мнение руководителей спецслужб Великобритании и США, генерального директора МИ-5 Кена Маккалума и директора ФБР Кристофера Рея. По словам претендента на пост премьера, в Соединённом Королевстве граждане КНР крадут технологии и внедряются в университеты, а за рубежом помогают президенту России Владимиру Путину осуществлять «вторжение на Украину, покупая у него нефть», также запугивают своих соседей.

Риши Сунак «Довольно. Слишком долго политики в Британии и на Западе благоприятствовали Китаю и не замечали его происков и его амбиций. Я положу этому конец в тот же день, когда стану премьер-министром».

Сунак пообещал, в частности, закрыть действующие в стране институты Конфуция (31 учреждение — больше, чем в любой другой стране мира). Западные спецслужбы предполагают, что, наряду с декларативной целью продвижения в Великобритании китайского языка и культуры, они используются разведкой КНР в качестве прикрытия.

В списке антикитайских мер Сунака также значатся противодействие хакерам, защита британских университетов «от захвата Китаем» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в финальный раунд выборов премьер-министра Великобритании вышли бывший глава минфина страны Риши Сунак и глава британского МИД Лиз Трасс.

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