25 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 07:17 — REGNUM Прелюбопытнейшие слухи пошли из офиса бывшего комика, а ныне президента Украины Владимира Зеленского. Поговаривают, что он или уже лишил, или же планирует лишить украинского гражданства ту руку, которая некогда не только его кормила, но и, вероятно, выступала в качестве спонсора предвыборной кампании, а именно одиозного олигарха Игоря Коломойского. О возможных причинах подобного шага бытует две версии: первая касается попытки вывода политического «отца» Зеленского из-под закона об олигархах, а вторая как раз таки прямо противоположная — попытка «отнять голос», а потом отнять и активы (через национализацию). Что же представляет собой олигарх Коломойский, который ранее раскидывал бизнес-сети и в России? Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В конце июля 2022 года в украинских СМИ пошли слухи о возможном лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского и других бизнесменов. Официально данные не подтверждались, но слухами, как известно, земля полнится неспроста. Тут же возникли две версии. По первой — активы Коломойского должны стать новой кормовой базой для высшего руководства, а лишение гражданства — попытка отнять право голоса там, где он мог бы прозвучать. По второй версии, всё строго наоборот, — Зеленский выводит своего «политического отца» из-под закона «об олигархах», что был подписан еще в ноябре 2021 года.

Публично Зеленский объяснял введение этой нормы в 2021 году тем, что она предотвратит угрозу национальной безопасности, связанную с влиянием олигархов.

Напомним, именно Коломойский упоминался в качестве спонсора предвыборной кампании Владимира Зеленского.

Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чем известен и чем владеет Коломойский?

Этот гражданин или уже негражданин Украины известен среди прочего тем, что его неоднократно уличали в финансировании радикальных нацбатальонов. В мае 2014 года журнал Forbes, рассказывая о «частной армии» олигарха, сообщал, что «ежемесячно владелец группы «Приват», член списка Forbes, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский тратит около $10 млн из своего состояния на зарплату 3000 бойцов», а также обеспечение их питанием, обмундированием и топливом. В разных СМИ упоминалось, что речь идёт о финансировании самых отбитых на голову нацбатальонов, которые могут быть замешаны в том числе в убийствах, мародёрстве, изнасилованиях и жестоком обращении с гражданским населением. По данным открытых источников, именно Коломойский в 2014 году выступал с предложением построить на границе с Россией стену в виде двухметровой металлической сетки с колючей проволокой и пустить по ней электрический ток.

Тут следует напомнить, что уроженец Днепропетровска Коломойский занял свой губернаторский пост после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. При этом на посту главы Днепропетровской области он долго не продержался и уже в марте 2015 года был отправлен в отставку.

Коломойский фигурирует в открытых источниках как гражданин Израиля и бенефициар группы «Приват». Последняя включает в себя большой ассортимент активов — от СМИ до энергетики и металлургии. Три года назад группе приписывали контроль над большей долей рынка нефтепереработки и розничного рынка нефтепродуктов Украины, практически всего ферросплавного рынка страны. Среди бенефициаров компании «Укрнафта», контролируемой властями Украины, олигарх также упоминался.

Коломойский совместно ещё с одним украинским бизнесменом был также владельцем первого в стране коммерческого банка — созданного в 90-х «ПриватБанка», на который приходилось до 60% транзакций на Украине, обслуживание половины всех платёжных карт, выпущенных в стране, и порядка 40% депозитов всей банковской системы. В декабре 2016 года банк был национализирован.

В Москве у Коломойского может иметься подконтрольный актив (через офшор) — банкротящееся ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М», которое за 19 лет заработало миллиарды рублей на клиентах в России. В мае 2022 года компания судом взята под наблюдение — первый этап в процедуре несостоятельности. На сегодня идёт формирование реестра кредиторов, среди которых отметились в том числе крупные игроки на российском рынке металлопроката.

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Дмитрий Фирташ V.Diegtiar

О спонсорстве Зеленского

О спонсорстве Зеленского Коломойским в своё время не говорил, не писал только ленивый. Даже в шоу «Квартал 95», которым владел, руководил и в котором выступал тогда ещё просто комик Зеленский, этот момент неоднократно обыгрывался.

Тут следует напомнить, что олигарх контролирует одну из крупнейших медиагрупп Украины — «1+1 медиа», в которую входит десяток СМИ, включая несколько телеканалов. Именно телеканал «1+1» транслировал программы «Студии Квартал 95», перешедшие с телеканала «Интер». Последний связывают с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем.

Примечательно: среди «держателей» активов, связанных с тогда ещё не президентом Украины, упоминалась и жена главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова — друга детства Зеленского. Теперь, правда, бывшего главы СБУ.

Иван Баканов (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Зеленский снял Баканова с должности 17 июля 2022 года, обосновав тем, что в ведомстве слишком много людей, которые оказались не согласны с киевским режимом.

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В пользу версии о возможной национализации активов олигарха Коломойского может косвенно говорить то, что в своё время именно Зеленский «продавил в Верховной раде закон о запрете реприватизации Приватбанка». А на последнюю весьма рассчитывал Коломойский, претендуя на возврат актива.

При всех своих негативных моментах Коломойский на Украине — это фигура, и фигура, до сих пор имеющая вес на политической арене. Как и Ахметов, как и Пинчук, как и многие другие. И, если информация об отъёме украинского гражданства и планах национализировать активы Коломойского подтвердится, то и им стоит задуматься — а кто следующий?