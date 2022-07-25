Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Заявление о захвате власти в США «правительством меньшинства» и о кризисе демократии в стране сделал бывший вице-президент при администрации Билла Клинтона Альберт Гор 24 июля в интервью телеканалу NBC.

Альберт Гор JD Lasica

По мнению Гора, в стране наблюдается кризис демократии, именно он является, по словам экс-вице-президента США, первопричиной других кризисов, в том числе климатического. И именно из-за «сломанной демократии» в стране тормозится принятие законопроекта о запрете штурмовых винтовок, которые постоянно фигурируют в инцидентах с массовыми расстрелами детей.

«Причина, по которой мы не можем принять законопроект о запрете штурмового оружия, — та же, по которой мы не можем принять законопроект по климату. У нас правительство меньшинства», — пояснил Гор.

Также Гор отметил, что «большие деньги» стали играть в политике большую роль. Лоббисты нефтегазовой отрасли, по словам Гора, по-прежнему тратят много средств на рекламу, убеждая людей, что ситуация в стране не настолько плоха.

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