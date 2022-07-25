Мехико, , 04:15 — REGNUM Перестрелка между силовиками и наркоторговцами произошла в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба муниципального управления общественной безопасности в Twitter.

Полиция Мексики Timothy Neesam

Инцидент произошёл в городе Плайя-дель-Кармен. В результате стрельбы пострадали три человека, опасности для их жизни нет. Силовиками были задержаны семеро подозреваемых, при обыске у них были изъяты более 30 упаковок с наркотиками и три единицы огнестрельного оружия.

В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике военных удалось захватить одного из самых известных наркобаронов, основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары» Рафаэля Каро Кинтеро.

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