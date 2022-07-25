25 июля в Красноярске ожидается до +21 °C, временами дождь
Красноярск, 25 июля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В понедельник, 25 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +19… +21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 7:40 на Театральной площади было +15 °C.
Ночью с 25 на 26 июля ожидается до +11… +14 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.
Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.
Во вторник, 26 июля, в Красноярске до +16… +19 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +10… +14 °C, облачно с прояснениями, без осадков.
В среду, 27 июля, в Красноярске ожидается до +19… +22 °C днём и до +12… +15°C ночью. Облачно с прояснениями, днём небольшой кратковременный дождь.
По данным Среднесибирского УГМС, 25 июля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с и более. На юге Таймырского муниципального района (МР) и в Туруханском районе ожидается сильный южный ветер до 15−20 м/с, местами до 22 м/с.
В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.
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