Новосибирск, 25 июля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

В Новосибирске в первой половине дня 25 июля ожидается кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер — 4-9 м/с. Температура воздуха составит +17…+19 °C.

При этом на территории региона прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, а утром — местами туманы. Воздух прогреется до +21…+26 °C, а порывы ветра местами достигнут 14 м/с.

Во вторник, 26 июля, в Новосибирской области прогнозируется преимущественно без осадков, но ветрено — местами порывы до 14 м/с. Воздух прогреется до +24…+29 °C.