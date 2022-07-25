Москва, , 03:35 — REGNUM В Москве к последним дням июля похолодает до +21… +23 °C, но до конца рабочей недели москвичи и гости столицы смогут насладиться по-летнему жаркой погодой, смягчаемой кратковременными дождями. Об этом 25 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара в Москве. Зарядье Андрей Никитин © ИА REGNUM

«В четверг начнётся понижение температуры, но пока что не очень заметное — до +25… +26 °C, а дальше температура будет продолжать понижаться на 1−2 градуса каждый день. В пятницу уже прогнозируется ниже +25 °C, а в субботу — +21… +23 °C», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, самым жарким днём недели станет среда, 27 июля, когда температура воздуха достигнет +30 °C. Всю первую половину недели тёплая и временами жаркая погода будет смягчаться кратковременными дождями и несильными грозами.

Роман Вильфанд «Угрожающих дождей не будет».

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