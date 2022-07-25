Лос-Анджелес, США, , 03:32 — REGNUM Как минимум семь человек пострадали в результате стрельбы, которую начали неизвестные злоумышленники в городе Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния. Об этом 24 июля сообщает Intel Point ALERT в Twitter.

Стрельба из пистолета Dennis Skley

Уточняется, что инцидент со стрельбой произошёл на автомобильной выставке в парке Пек. По неподтверждённой информации, в стрельбе приняли участие десять человек. Очевидцы рассказали о как минимум 20 выстрелах.

В результате стрельбы пострадали как минимум семь человек, из них двое находятся в критическом состоянии. На место происшествия направляется полиция. Причины перестрелки неизвестны. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что производство телесериала Justified: City Primeval в Чикаго приостановлено из-за инцидента со стрельбой на съёмочной площадке.

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