Томск, 25 июля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. В арбитраж Томской области от унитарного муниципального предприятия Томска «Комбинат коммунального хозяйства» поступило банкротное заявление. Иск до 11 августа 2022 года судьей оставлен без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление подано в суд в начале июля 2022 года. Заявитель просит ввести в отношении него процедуру наблюдения, обосновав это наличием долгов перед ООО «Рембыттехника-Сервис» (10 тыс. рублей), Ростехнадзором (600 тыс. рублей), АНО «Детская организация «Медвежонок» (26 тыс. рублей), физлицами микрорайона «Академический» (1,082 млн рублей) и ФНС России (2 563 859,89 рубля).

В качестве иных лиц в споре участвуют АО «Томская энергосбытовая компания» и управление Росреестра.

По данным ЕГРЮЛ, комбинат создан в 1991 году, работает в сфере распределения пара и горячей воды (тепловой энергии). Директор — Олег Барило.