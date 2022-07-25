Вашингтон, 25 июля, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода захватила большую часть территории США. Об этом 24 июля сообщил телеканал CNN.

dimitrisvetsikas1969 Жара

В южных и северо-восточных штатах страны температура воздуха днём поднимается выше +40 градусов. По данным национальной метеорологической службы, особенно сложно будет перенести жару жителям крупных городов от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона. Самая высокая температура воздуха ожидается на северо-востоке США. Службы спасения предупредили об опасности перегрева более 90 млн жителей страны. В нескольких городах введён режим чрезвычайной ситуации из-за жары.

Также сообщается о как минимум двух смертях, причиной которых стала аномальная жара. Один человек скончался в Нью-Йорке 23 июля от теплового удара. Тело второго погибшего было найдено в городе Аллентауне в штате Пенсильвания. Уточняется, что мужчина 73-х лет проживал в комнате без кондиционера и у него были проблемы со здоровьем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Кипре на фоне экстремальной жары вспыхнули три лесных пожара.