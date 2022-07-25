Москва, , 03:16 — REGNUM Четырёхэтажное офисное здание в Москве, которое принадлежит холдингу «Швабе» из дивизиона госкорпорации «Ростех», планируется продать с торгов по цене более 1,7 млрд рублей. Соответствующий тендер намечен на 2 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на страницу лота на сайте компании «РТ-Капитал».

Торги (сс) CWitte

Стартует продажа здания с участком на проспекте Мира с цены 1 771 216 629,63 рубля, а цена отсечения составит 1 566 785 116,93 рубля.

Реализовать объект общей площадью 16 477,7 кв. м планируется через публичное предложение. Площадь земельного участка, на котором он расположен, — 0,9 га.

Напомним, также ранее на торги были выставлены и другие активы крупных предприятий. Например, за 900 млн рублей планируется реализовать имущественный комплекс одного из старейших военных производств страны — АО «НПП «Краснознамёнец», а за 9,2 млрд рублей — имущество конструкторского бюро «Компас».