Никосия, , 03:07 — REGNUM На фоне продолжающейся на Кипре вторую неделю экстремальной жары, достигающей +40 °C, 24 июля на острове возникли три природных пожара. Об этом сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства республики

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По данным ведомства, в провинции Ларнака возгорание произошло в районе мусорной свалки около заброшенной деревни Коши, в провинции Никосия огонь вспыхнул вблизи деревень Никитари и Цаккистра. Все пожары благодаря незамедлительной реакции пожарных бригад были взяты под контроль.

В условиях экстремальной погоды метеорологическая служба, лесное ведомство и полиция Кипра призывают население воздержаться от общепринятой практики сжигания сухой травы на приусадебных участках и от применения электросварки на открытом воздухе. Также курильщиков просят не выбрасывать непотушенные окурки из окон автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Словении продолжается борьба с самым крупным в истории страны лесным пожаром.

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