Калининград, 25 июля, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий авиакомпании «Скол» (Калининградская область), признанной банкротом в июле 2022 года, попытался блокировать распределение денежных средств по сводному исполнительному производству №5 472 890/21/99 001-СД. Он посчитал, что погашение долгов только перед частью работников «Скола», фигурирующих в рамках этого производства, приведёт к нарушению прав остальных сотрудников «в связи с приоритетным погашением задолженности» и «увеличению социальной напряженности». Суд посчитал иначе и в удовлетворении ходатайства отказал. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение 14 дней с даты изготовления в полном объёме, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Pavel Adzhigildaev Самолет авиакомпании «СКОЛ»

Как уточняется в судебном документе, всего у компании имеются долги более чем перед 400 работниками. На дату предоставления сведений общий долг был на уровне 80 575 778,07 рубля, из которых задолженность перед действующими работниками — 25 098 373,9 рубля, а перед бывшими — 55 477 404,17 рубля. Обязательства относятся ко второй очереди кредиторов. В упомянутом исполнительном производстве, которое просил запретить исполнять управляющий, затронуты интересы только части работников по текущей заработной плате — на общую сумму 2 644 740,94 рубля.

Алексей Белокопыт отметил, что есть существенный риск нарушения календарной очередности удовлетворения требований кредиторов второй очереди реестра, что приведет не только к нарушению прав работников (бывших работников), но и к увеличению социальной напряженности.

Судья напомнил, что «не допускается приостановление взыскания по исполнительному листу в качестве обеспечительной меры», и в удовлетворении требования отказал.

Напомним, после процедуры наблюдения в отношении частной авиакомпании, созданной в 2000 году, был введен последний этап процедуры несостоятельности. Ещё до вердикта от компании «РТ-Интеграция» из дивизиона госкорпорации «Ростех» в суд поступило ходатайство о намерении погасить долги «Скола».

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