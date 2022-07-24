Пхеньян, 25 июля, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Обвинение в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных заболеваний выдвинула Соединённым Штатам КНДР. Об этом сказано в статье, опубликованной 24 июля северокорейским государственным Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

Биологическая лаборатория

США названо государством — биологическим террористом, ведущим человечество к гибели. Указывается, что власти Соединённых Штатов активно ускоряют разработку биохимического оружия, которое угрожает безопасности и существованию человечества.

В статье утверждается, что карта биолабораторий США по всему миру совпадает с картой вспышек заболеваний, возникающих в мире за последние несколько лет. Уточняется, что большая часть таких лабораторий сосредоточена в районах вокруг самостоятельных стран, настроенных антиамерикански. В частности, приводится пример биолабораторий, найденных на территории Украины.

Кроме того, в статье авторы обращают внимание на то, что утверждения о ключевой роли США в возникновении кризиса и в целом крупного потрясения в мире в результате пандемии коронавируса могут оказаться неслучайны.

ЦТАК приводит информацию, полученную из секретного документа, хранившегося в госархиве США и полученного в 2010 году. В нём указано, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее для проверки эффективности некоего патогена, предназначенного для ведения бактериологической войны.

При этом отмечается, что США, вместо признаний и извинений пытаются скрыть факты использования бактериологического оружия, перекладывая свою вину на Россию и распространяя дезинформацию о ней.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев заявил, что на украинских военнослужащих ставились бактериологические опыты и что на территории Украины проводились эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство здравоохранения США намеревается выделить $250 тысяч (более 13,8 млн рублей) на эксперименты с сибирской язвой в одном из южных регионов Киргизии.