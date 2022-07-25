Браззавиль, , 01:26 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля прибыл с рабочим визитом в Республику Конго, где 25 июля состоятся его переговоры с руководством центральноафриканской страны, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо. Встреча в ноябре 2012 года Kremlin.ru

В Республику Конго глава российского внешнеполитического ведомства прилетел из Египта — начальной точки его пятидневного турне по странам Африки. В Каире Лавров передал личное послание президента России Владимира Путина египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Также глава МИД провёл переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шакри, по итогам которых было объявлено о планах провести в середине 2023 года второй саммит в формате Россия — Африка.

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