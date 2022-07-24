Браззавиль, 25 июля, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля прибыл с рабочим визитом в Республику Конго, где 25 июля состоятся его переговоры с руководством центральноафриканской страны, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо. Встреча в ноябре 2012 года

В Республику Конго глава российского внешнеполитического ведомства прилетел из Египта — начальной точки его пятидневного турне по странам Африки. В Каире Лавров передал личное послание президента России Владимира Путина египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Также глава МИД провёл переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри, по итогам которых было объявлено о планах провести в середине 2023 года второй саммит в формате Россия — Африка.