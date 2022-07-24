Бразилиа, 25 июля, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Свою кандидатуру на переизбрание на пост президента Бразилии официально выдвинул действующий президент страны Жаир Болсонару. Об этом 24 июля сообщает Euronews.

FAMÍLIA BOLSONARO Жаир Болсонару

Заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства Болсонару сделал в Рио-де-Жанейро во время съезда Либеральной партии. Избирательная кампания Болсонару будет проходить под слоганом «Свобода, правда и вера».

В презентацию своей кандидатуры Болсонару включил такие актуальные темы, как борьба с коррупцией и наркотрафиком, проблемы сексуального образования детей и подростков, а также легализацию абортов.

Кроме того, Болсонару раскритиковал работу федерального Верховного суда и систему электронного голосования. Действующий президент обратился к своим сторонникам с призывом принять участие в акции 7 сентября, когда Бразилия будет отмечать 200 лет своей независимости.

За пост президента страны с Болсонару собирается вступить в борьбу Луис Инасиу Лула да Силва, который был главой Бразилии в период с 1 января 2003 по 31 декабря 2010 года. Свою кандидатуру он представил на прошлой неделе. Лулу да Силву поддерживают, согласно опросам, 44% избирателей, тогда как действующий президент Болсонару пользуется поддержкой 30% граждан страны.

Первый тур президентских выборов назначен в Бразилии на 2 октября 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент Бразилии Лула да Силва, фаворит на выборах в октябре 2022 года, призвал своих сторонников избегать «провокаций», идущих со стороны представителей президента Жаира Болсонару. Заявление связано с убийством члена Бразильской рабочей партии.