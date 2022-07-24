Бразилиа, 25 июля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару 24 июля официально выдвинут Либеральной партией кандидатом на предстоящих в октябре выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба политического объединения.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

пресс-служба Либеральной партии Бразилии «Либеральная партия на своём национальном съезде в это воскресенье, 24 июля, единогласно подтвердила президента Жаира Болсонару в качестве кандидата на переизбрание».

Как следует из заявления, претендентом на пост вице-президента утверждён бывший министр обороны Уолтер Брага Нетту.

Выступивший на съезде Болсонару подверг критике своего основного конкурента на предстоящих выборах, представляющего социалистическую коалицию экс-президента страны (2003-2010) Луиса Инасиу Лулы да Силву.

Жаир Болсонару «Нам не нужна другая идеология, которая не сработала ни в одной точке мира. Нам нужно улучшить то, что у нас есть».

Напомним, всеобщие выборы президента Бразилии, губернаторов штатов, депутатов и трети сенаторов федерального парламента должны пройти в южноамериканской стране 2 октября 2022 года. В предвыборной гонке по результатам последних опросов лидирует Лула да Силва.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, фаворит на выборах в октябре 2022 года, призвал своих сторонников избегать «провокаций», идущих со стороны представителей президента Жаира Болсонару.

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