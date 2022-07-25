Москва, 25 июля 2022, 00:01 — REGNUM Немецкая компания Siemens Energy направила российской корпорации «Газпром» экспортную лицензию, выданную Канадой. Документ позволяет до конца 2024 года ремонтировать и транспортировать газовые турбины для компрессорной станции «Портовая», которая прокачивает газ через «Северный поток». Об этом 24 июля сообщает газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что турбина должна была отправиться из Германии 23 июля, но из-за сложностей с документами её не отгрузили на паром. Теперь турбину можно будет отправить в Россию в середине недели, но при условии, что Газпром пришлёт необходимые для прохождения таможенного контроля документы: требуется изменение базиса поставки (сейчас это Монреаль) на точку в России.
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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады ранее сообщило, что намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии. При этом украинская сторона данное решение назвала «необоснованным и опасным для санкционного режима».
На днях представитель немецкой компании заявил, что компания Siemens Energy хочет доставить турбину для газопровода «Северный поток» к месту её эксплуатации максимально возможно быстро, однако в этой ситуации задержки могут происходить по вине других сторон.
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