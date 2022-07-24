Луганск, 24 июля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре мирных жителя. Об этом 24 июля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17:00 по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 мм (девять снарядов), — говорится в сообщении. — В результате обстрела погибли четыре мирных жителя».

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 155 мм.