Орландо, США, 24 июля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июля, лондонский «Арсенал» в рамках товарищеской встречи разгромил футбольный клуб «Челси». Основное время встречи, проходившей в Орландо на стадионе «Кемпинг Ворлд Стэдиум», завершилось со счетом 4:0.

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Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Габриэль Жезус (15’ Гранит Джака), Мартин Эдегор (36’ Габриэл Мартинелли), Букайо Сака (66’) и Альберт-Мбойо Локонга (90+3’ Седрик Суареш). Желтые карточки получили Мейсон Маунт, Эдуард Нкетиа, Маркос Алонсо, Итан Ампаду, Мартин Эдегор, Калиду Кулибали и Альберт-Мбойо Локонга.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Рэмздейл (Тернер, 72’), Уайт (Суарес, 72’), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тавареш, 46’), Парти (эль-Ненни, 72), Сака (Маркиньос, 72’), Эдегор (Мэйтленд-Найлз, 78’), Мартинелли (Пепе, 72'), Джака (Локонга, 78’), Жезус (Нкетиа, 57’).

«Челси»: Менди, Силва (Кулибали, 73’), Чалоба (Сарр, 45’), Джеймс (Хадсон-Одои, 73’), Эмерсон (Алонсо, 46’), Жоржиньо (Ампаду, 73’), Галлахер (Ковачич, 46’), Стерлинг (Аспиликуэта, 46’), Маунт (Зиеш, 64’), Хаверц (Батшуайи, 64’), Вернер (Пулишич, 46’).