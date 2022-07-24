Берлин, 24 июля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции России на Украине Европа должна быть сплоченной. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Он выразил опасения, что мир приближается к ситуации обоюдного разделения Востока и Запада, холодной войне, которую, возможно, молодые поколения не сочтут серьезной катастрофой, но это положение исключительно хрупкое, особенно для людей в Европе.

Также, говоря о специальной военной операции России на Украине, он отметил, что она угрожает единству Европы. «Мы не можем позволить разделить себя», — цитирует Штайнмайера агентство DPA.

При этом он полагает, что единство возможно в случае готовности европейских стран к чувствительным издержкам, и призвал задуматься, готова ли к ним Европа ради защиты своих ценностей. Президент ФРГ добавил, что эти вопросы будут актуальны в ближайшие недели и месяцы.

ИА REGNUM напоминает, ранее Штайнмайер в жесткой форме потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу весеннего инцидента с отказом принять его в Киеве. После объяснений Зеленского и предложения приехать обсуждать дату визита он не стал, назвав случившееся «историческим оскорблением».

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