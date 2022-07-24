Лондон, 24 июля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» предложил «Вильярреалу» 42,5 миллиона фунтов за 25-летнего центрального защитника сборной Испании Пау Торреса. Об этом 24 июля сообщило издание CMW.

Pixabay.com «Челси»

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника «желтой субмарины» в 50 миллионов евро, а соглашение Торреса с клубом рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что в подписании Пау Торреса также заинтересована каталонская «Барселона».

В прошедшем сезоне испанец принял участие в 33-х тура испанской Примеры 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил пять желтых карточек.