Турин, Италия, , 23:39 — REGNUM Туринский «Ювентус» предложил парижскому клубу «Пари Сен-Жермен» 15 миллионов евро за трансфер 28-летнго центрального полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса. Об этом 24 июля сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.

Леандро Паредес Psg.fr

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Леандро Паредес принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Большую часть сезона Паредес пропустил из-за мышечных травм.

Паредес выступает за «Пари Сен-Жермен» с 29 января 2019 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хавбека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.