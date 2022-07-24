Донецк, , 23:39 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Гольмовскому еще восемь снарядов калибра 122 мм.