Мюнхен, Германия, , 23:36 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, мюнхенская «Бавария» договорилась с «Ренном» о трансфере 17-летнего универсального нападающего Матиса Теля.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Еще 8,5 миллиона евро «Ренн» может получить в качестве бонусов. Соглашение Теля с «Баварией» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Матис Тель, выступая за «Ренн», принял участие лишь в семи матчах французской Лиги 1 2021/22, проведя на поле суммарно пятьдесят минут. В составе юношеской сборной Франции U17 на счету форварда три гола в шести матчах Чемпионата Европы U17 2022.