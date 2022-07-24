Манчестер, Великобритания, 24 июля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. 37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как сообщают издания The Times и Daily Mail, футболист готов перейти в «Атлетико».

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Для Роналду «Атлетико» является приоритетным вариантом, так как «матрасники» в следующем сезоне будут выступать в Лиге чемпионов УЕФА 2022/23.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущее соглашение Роналду с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 30 миллионов евро.