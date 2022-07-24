Барселона, Испания, , 23:30 — REGNUM Каталонская «Барселона», как сообщает испанское издание As, договорилась с «Севильей» о трансфере 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде. «Сине-гранатовые» заплатят андалузскому клубу 50 миллионов евро.

Жюль Кунде Adrien33000

Ранее сообщалось, что Жюль Кунде согласовал с «Барселоной» условия четырехлетнего контракта, рассчитанного до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне французский защитник принял участие в 32-х матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также Кунде получил две желтые и две красные карточки.

За «Севилью» Кунде выступает с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.