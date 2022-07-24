Москва, , 23:27 — REGNUM Московский ЦСКА, одержавший вчера, 23 июля, крупную победу над «Сочи» со счетом 3:0, занял чистое первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 по итогам первых двух туров.

ФК ЦСКА

ЦСКА, набрав шесть очков, обходит ближайших преследователей в лице «Спартака», «Зенита», «Химок», «Ахмата» и «Динамо» на два очка. Также «красно-синие» имеют лучшую разницу мячей (5-0) и стали единственной команды, не пропустившей в текущем сезоне ни единого гола.

В матче третьего тура чемпионата России ЦСКА встретится с «Пари НН». Встреча пройдет 31 июля в Нижнем Новгороде на домашнем стадионе «Пари НН».