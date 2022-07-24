Лондон, , 23:21 — REGNUM Великобритания и США занимаются разработкой систем защиты от гиперзвукового оружия, но пока это направление еще недостаточно развито. Об этом заявил глава американского аэрокосмического и оборонного конгломерата Raytheon — поставщика Пентагона Уэс Кремер британской газете The Daily Telegraph.

Гиперзвуковая ракета US Air Force

По его словам, в США такой проект компании является пока единственным в данной отрасли, которая находится в «зачаточном состоянии». Основным средством борьбы с новыми видами вооружений станут системы раннего обнаружения ракет из космоса с помощью больших спутниковых группировок, уверен Кремер. Уязвимым местом гиперзвуковых ракет он назвал систему рассеивания тепла, при минимальном повреждении которой ракета будет моментально выведена из строя.

Глава британской компании Cohort, которая занимается поставками техники для ВМС Великобритании, Энди Томис сказал, что его компания разрабатывает средства противодействия гиперзвуковому оружию, но это «очень сложная задача».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 миллионов долларов на системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России. Модернизация затронет системы ПВО и ПРО времен холодной войны, расположенных от Аляски до северного Квебека.

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