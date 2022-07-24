Нассау, 24 июля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. По меньшей мере 17 человек погибли после того, как 24 июля лодка, на борту которой находились десятки мигрантов, перевернулась в водах Содружества Багамских Островов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Rüdiger Stehn Багамские острова

Как заявил премьер-министр Багамских Островов Филип Дэвис на пресс-конференции, спасательные команды извлекли тела 17 человек, включая младенца, ещё 25 человек были спасены.

По словам комиссара полиции Клейтона Фернандера, на борту могло находиться до 60 человек, и ещё больше людей считаются пропавшими без вести.

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Местные власти заявили, что два человека были взяты под стражу, оба с Багамских Островов, в связи с предполагаемой операцией по контрабанде людей. Все находившиеся на борту люди, найденные живыми или мертвыми, а также те, кто до сих пор числится пропавшими без вести, считались мигрантами с Гаити. Они направлялись в Майями.

Полиция Багамских Островов уточнила, что лодка перевернулась примерно в 7 милях (11 километрах) от острова Нью-Провиденс.

Как сообщало ИА REGNUM, десять человек были привлечены к уголовной ответственности за «непредумышленное убийство», «непреднамеренное телесное повреждение», «создание угрозы жизни других людей», «преступное сообщество» и «пособничество незаконному въезду, передвижению и проживанию» после того, как 27 мигрантов утонули в проливе Ла-Манше в ноябре 2021 года.