Донецк, , 23:16 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:50 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Гольмовский из артиллерии.